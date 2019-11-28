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Kaybolan köpeğine kavuşan yaşlı adam gözyaşlarına boğuldu

İngiltere'nin Essex kentinde köpeği kaybolan yaşlı adamın, köpeğine kavuşma ve gözyaşlarına boğulma anı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

28.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:18Kaybolan köpeğine kavuşan yaşlı adam gözyaşlarına boğuldu

'nin kentinde köpeği kaybolan yaşlı adamın, köpeğine kavuşma ve gözyaşlarına boğulma anı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Köpeğin ormanda bir tilki yuvasında mahsur kaldığı anlaşılırken, arkadaşları ile köpeğini kurtaran yaşlı adam sevinçten gözyaşlarına boğuldu.

Alan Whitton ormanda yürüyüş yaptığı sırada yanındaki köpeğini başka bir köpek kovalamaya başladı. Bunun üzerine kaçan köpeğinin arkasından giden 49 yaşındaki adam, tüm çabalarına rağmen köpeği bulamadı. İki gün boyunca köpeğini arayan Whitton hiçbir ize rastlayamadı. Daha sonra başka bir köpeğin sahibinden gelen bilgi sonrasında daha önce yürüyüş yaptığı bölgeye giden adam, diğer köpeklerin toprağın altındaki bir tilki yuvasını kokladıklarını ve havladıklarını gördü. Yardıma gelen kişilerle köpeklerin kokladıkları yeri kazmaya başlayan Alan Whitton, 2 saatin sonunda köpeğine ulaşabildi. Köpeğine kavuşan Whitton'un, köpeğini bulduktan sonraki duygu dolu anları sosyal medyada 'yaşlı adamın ağlaması' notuyla paylaşıldı. Paylaşılan görüntü sosyal medya kullanıcılarından büyük ilgi gördü.



İngiltere, Essex, Dünya

Kaynak: DHA

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