Kaybolan köpeğini bulana ödül verecek

Kastamonu
'da yaşayan Hülya Balcı
, kaybolan 1 yaşındaki dogo cinsi köpeğini getirene 2 bin 500 lira ödül vermeyi vadetti.
Kastamonu merkeze bağlı Elyakut köyünde yaşayan Balcı, yaklaşık 6 aydır baktığı ve "Pamuk" ismini verdiği köpeği kaybolması üzerine jandarmaya başvurdu. Köpeğinin çalındığını iddia eden ve sosyal medya üzerinden de bunu duyuran Balcı, köpeğini getiren kişiye 2 bin 500 lira ödül vereceğini bildirdi.
Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeği kaybolduğu için çok üzgün olduğunu söyledi.
Köpeğinin çalındığını öne süren Balcı, "Geçen cumartesi günü diğer köpeklerimle birlikte Pamuk'u da dışarı saldım. Dolaşıp akşam geliyorlardı. Yaşadığımız yerin çevresinde 2 otomobil gördüm. Otomobil bir süre sonra ayrıldı. Akşam Pamuk gelmeyince durumdan şüphelendim ve araştırmaya başladım. Ne yazık ki Pamuk o günden beri yok." dedi.
Konuyu jandarmaya bildirdiğini dile getiren Balcı, "O benim canımdı. Onun kaybolmasına çok üzülüyorum. Herkesten bu konuda destek bekliyorum. Gören, duyan kim varsa bana yardım etmelerini bekliyorum. Ayrıca evladımı bana getirene 2 bin 500 lira ödül vereceğim." diye konuştu.
Pamuk'un dövüş için kullanılmasından korktuğunu ifade eden Balcı, "Çok güzel bir köpekti. Onun dövüş için kullanılmasından korkuyorum. İnşallah böyle bir şey olmaz. Bir an önce bulunmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.