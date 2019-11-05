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Kaybolan koyun sürüsünü jandarma buldu

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kaybolan 600 küçükbaş hayvanı jandarma bulup sahibine teslim etti.

05.11.2019 15:22 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:22Kaybolan koyun sürüsünü jandarma buldu
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kaybolan 600 küçükbaş hayvanı jandarma bulup sahibine teslim etti.
Alınan bilgiye göre, Ovakent beldesinde Abdullah Erzurumluğlu jandarmayı arayarak, gece 02.00 sıralarında çoban M.K'nin uyuması sonucu yaklaşık 600 küçükbaş hayvanın kaybolduğunu bildirdi.
Harekete geçen Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belde kırsalında yaptıkları arama sonucu sürüyü kaybolduğu yerden 5 kilometre uzakta buldu.
Hayvanları teslim alan Erzurumluoğlu, jandarmaya teşekkür etti.

Boğazlıyan, Jandarma, Ovakent, Yozgat, Güncel

Kaynak: AA

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