25.06.2019 12:04
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Kaybolan koyunları jandarma buldu

Kaybolan koyunları jandarma buldu

Kilis'in Elbeyli ilçesinde ahırdan kaçan 10 küçükbaş koyun jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Kilis 'in Elbeyli ilçesinde ahırdan kaçan 10 küçükbaş koyun jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbeyli ilçesine bağlı Taşlıbakar köyünde Aynur Ağcabay, ahırındaki 10 adet koyunun ahırda olmadığını fark edince durumu 156 imdat telefonunu arayarak bildirdi. İl Jandarma Komutanlığından iz takibi yapan köpekler ve gece görüş özelliği bulunan drone yardımıyla yaklaşık 3 saat süren arama çalışmalarının ardından hayvanları, köye 2 kilometre mesafedeki boş arazide bulundu. Jandarma ekipleri, koyunları Aynur Ağcabay'a teslim etti. - KİLİS
Kaynak: İHA
Kilis , Elbeyli , Jandarma , 3. Sayfa

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