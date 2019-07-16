16.07.2019 16:01
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Kaybolan koyunları jandarma buldu

Kaybolan koyunları jandarma buldu

Konya'nın Ilgın ilçesinde kaybolan 20 küçükbaş koyun jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Konya'nın Ilgın ilçesinde kaybolan 20 küçükbaş koyun jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
Ağalar Mahallesi'nde Hayati Ünver, ahırda koyunlarının olmadığını fark edince durumu 156 imdat telefonunu arayarak bildirdi.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaklaşık 1 saat süren arama çalışmalarının ardından hayvanları, köy okulunun kazan dairesinde buldu.
Jandarma ekipleri, koyunları Ünver'e teslim etti.
Koyunların sahibi Ünver, jandarma ekiplerine yardımları için teşekkür etti.
Kaynak: AA
Jandarma, Ilgın, Konya, Güncel

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