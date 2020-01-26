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Kaybolan koyunları Jandarma buldu

Antalya'da kaybolan 30 küçükbaş hayvan, jandarmanın 4 saatlik çalışmasıyla bulundu.

26.01.2020 23:34 | Son Güncelleme: 26.01.2020 23:50Kaybolan koyunları Jandarma buldu
'da kaybolan 30 küçükbaş hayvan, jandarmanın 4 saatlik çalışmasıyla bulundu.

İlçe Komutanlığına başvuran Ali Osman Aktaş, sabah 11.00 sıralarında otlatmak amacıyla Kızıllı Mahallesi'ndeki araziye götürdüğü 30 koyununu bulamadığını belirterek, yardım talebinde bulundu.

Kepez İlçe Jandarma Komutanlığınca oluşturulan üç jandarma asayiş timi ve bir Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arazide arama çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 4 saatlik aramanın sonunda, küçükbaş hayvanlar kayboldukları yerin 7 kilometre güneyindeki Başköy Mahallesi ormanlık alanında bulunarak sahibine teslim edildi.

Osman Aktaş, Jandarma, Antalya, Kepez, Güncel

Kaynak: AA

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