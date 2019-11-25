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Kaybolan koyunları jandarma ekipleri buldu

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, önceki gün açık arazide kaybolan koyunlar, bulunarak sahibine teslim edildi.

25.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:06Kaybolan koyunları jandarma ekipleri buldu
Adıyaman İl Komutanlığı ekiplerince, önceki gün açık arazide kaybolan koyunlar, bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, kendisine ait koyun sürüsünü otlatmak amacıyla merkeze bağlı Köyü yakınlarında araziye bırakan A.K., geri döndüğünde koyunlarını bıraktığı yerde bulamadı. Durum üzerine A.K., jandarma ekiplerine bilgi vererek yardım istedi. Önceki gün meydana gelen olay sonrasında harekete geçen jandarma ekipleri belirtilen bölge ve çevresinde araştırmalar yaptı. 13 adet koyun yapılan araştırmaların ardından boş arazi içerisinde jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi. - ADIYAMAN

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Boztepe, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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