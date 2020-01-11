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Kaybolan koyununu ararken avcıların hedefi oldu

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde, kaybolan koyununu aramaya çıkan Barış D. (17), avcılar tarafından tüfekle vurularak yaralandı.

11.01.2020 18:18 | Son Güncelleme: 11.01.2020 18:18Kaybolan koyununu ararken avcıların hedefi oldu

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde, kaybolan koyununu aramaya çıkan Barış D. (17), avcılar tarafından tüfekle vurularak yaralandı. 13 saçmanın isabet ettiği Barış D., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay, sabah saatlerinde Pınarbaşı ilçesi Potuklu Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Kaybolan koyununu aramak için ormanda gezen Barış D., iddiaya göre av yasağı olan bölgede kaçak avlanan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. Vücuduna 13 saçma isabet eden Barış D., sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan Barış D., tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaçak avlanan kişi ya da kişilerin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.



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Kaynak: DHA

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