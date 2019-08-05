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Kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu

Kilis'in Elbeyli ilçesinde sürüden ayrılarak kaybolan 14 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulundu.

05.08.2019 11:00 Kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu
Kilis'in Elbeyli ilçesinde sürüden ayrılarak kaybolan 14 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulundu.
Taşlıbakar köyü kırsalında hayvanlarını otlatan Ülger Ağcabay, sürüsünde eksik olduğunu fark edince jandarmadan yardım istedi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik koruyucularının da desteğiyle, iz takibi yapan köpekler ve gece görüş özelliği bulunan "drone" yardımıyla hayvanları aradı.
Ekiplerce yaklaşık 5 saat süren arama çalışmalarının ardından 5 kilometre uzakta boş arazide bulanan 14 küçükbaş hayvan, sahibine teslim edildi.

Jandarma, Elbeyli, Kilis, Güncel

Kaynak: AA

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