29 Kasım 2018 Perşembe 15:02



29 Kasım 2018 Perşembe 15:02

Kaybolan minik Kısmet'in bulunma anları kamerada-Ailesinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta AFAD ve polis ekipleri tarafından bulunan minik Kısmet'in bulunma anındaki görüntülerde ekiplerin yaşadığı sevinç dikkatlerden kaçmadıHATAY - Hatay'ın Erzin ilçesinde tarım işçisi ailenin kaybolan 3 yaşındaki kızlarının bulunma anı görüntüleri ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde bir narenciye bahçesinde çalışan Sengurt ailesi küçük çocukları Kısmet Sengurt'un yanında olmadıklarını fark etti. Bahçede çocuklarını arayan aile sonuç alamayınca Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne haber verdi. Olay yerine AFAD ekiplerinin de gelmesiyle geniş çaplı arama başlatıldı. Ailesinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta AFAD ve polis ekipleri tarafından bulunan minik Kısmet'in bulunma anındaki görüntülerde ekiplerin yaşadığı sevinç dikkatlerden kaçmadı.Minik Kısmet daha sonra, 112 Acil Servis ekiplerince Erzin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Minik Kısmet, burada yapılan sağlık taramasının ardından babası Mehmet ve annesi Meryem Sengurt'a teslim edildi.