31 Mart 2019, 15:46
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Kaybolan Minik Ömer'in Derede Cansız Bedeni Bulundu (2)

Kaybolan Minik Ömer

OTOPSİ İÇİN MALATYA'YA GÖNDERİLDİMardin'in Derik ilçesinde, dün evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve bu sabah derede bulunan Ömer Azak'ın cansız bedeni (11), kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Derik Devlet Hastanesi'nden Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

OTOPSİ İÇİN MALATYA'YA GÖNDERİLDİ

Mardin'in Derik ilçesinde, dün evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve bu sabah derede bulunan Ömer Azak'ın cansız bedeni (11), kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için  Derik Devlet Hastanesi'nden  Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan boğulduğu tahmin edilen Ömer Azak'ın son görüntüleri, derenin çevresindeki MOBESE kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, Azak'ın bölgede bir süre gezindiği ve daha sonra gözden kaybolduğu görülüyor.

Güncel
Kaynak: DHA