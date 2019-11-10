Haberler » Güncel » Kaybolan muhtar aranıyor - Haber

Kaybolan muhtar aranıyor

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde 4 gündür haber alınamayan Mestanlı Mahallesi Muhtarı Bayram Çenesiz'i (25) arama faaliyetleri sürüyor.

10.11.2019 18:24 | Son Güncelleme: 10.11.2019 18:27
'nın ilçesinde 4 gündür alınamayan Mestanlı Mahallesi Muhtarı Bayram Çenesiz'i (25) arama faaliyetleri sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Çenesiz'in, 7 Kasım'da otomobilinin Mestanlı'ya yakın bir yerde farları ve pencereleri açık şekilde bulunması üzerine, amcası Yüksel Çenesiz, jandarma ekiplerine başvurdu.
Kayıp muhtarın bulunması için Killik, Gündoğdu, ve Mestanlı mahallelerinin arazi ve derelerinde arama faaliyetleri sürdürülürken Gördes ve Köprübaşı ilçelerinde de kamera incelemesinin devam ettiği öğrenildi.
Çenesiz'in bulunması için AFAD ve İzmir Deniz Polisi Kurbağa Adamları'ndan yardım istendiği belirtildi.
Aza Hüseyin Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çenesiz'in kaybolmadan bir gün önce kendisinden araba istediğini söyledi.
Arabayı bir gün sonra getirdiğini belirten Turan, "Evde beraber oturduk çay içiyoruz. Bir telefon geldi. Başka birinin yanına gitti. Sabaha karşı mahallemizin karşısında bulunan fabrikada çalışan işçiler, arabayı yolda terk edilmiş halde bulmuşlar. Amcası Yüksel Çenesiz'e haber vermişler. Sonrasında Köprübaşı ilçesinde bir kafede gece saat 23.00'e kadar oturduklarını öğrendik. O gün bugündür kendisinden haber alamıyoruz." ifadelerini kullandı.
Oğlundan haber alamayan ve büyük üzüntü yaşayan anne Hayriye Çenesiz ise bir an önce çocuğunun sağ olarak bulunmasını istediğini dile getirdi.
Kaybolan muhtar aranıyor

Köprübaşı, Manisa, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:44 İspanya sandık başında
19:44 Cami inşaatındaki cinayetin şüphelisi tutuklandı, 'ölmesi gerekiyordu' dedi
19:44 Aşırı doz uyuşturucudan öldü iddiası
19:44 Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
19:44 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Kazakistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu...
19:37 İzmir ve Antalya'da peş peşe korkutan depremler
18:04 Tel Abyad'da terör örgütüne ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu
18:04 Savcının kullandığı cip ile otomobil çarpıştı: Savcının kızı hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı
17:53 Meral Akşener duyurdu: İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz hayatını kaybetti
17:00 Arnavutköy'de korkunç kaza! Oğlunun nikahına giden anne hayatını kaybetti
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 19:46:02