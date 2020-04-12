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Kaybolan otizmli çocuk 20 saat sonra dere kenarında bulundu

Elazığ'da kaybolan otizmli çocuk jandarma ekiplerince yaklaşık 20 saat sonra dere kenarında bulundu.

12.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:49
Elazığ 'da kaybolan otizmli çocuk jandarma ekiplerince yaklaşık 20 saat sonra dere kenarında bulundu.
Alınan bilgiye göre, tarihi Harput Mahallesi'nde otizmli M.A.A'nın (9) kaybolduğunu fark eden ailesi, durumu jandarmaya iletti.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler iz takip köpekleriyle yerden, "drone" ile de havandan detaylı arama çalışması başlattı.
Arama sonucunda yaklaşık 20 saat sonra çocuk kaybolduğu yerden 5 kilometre uzaklıkta dere kenarında üşümüş ve korkmuş vaziyette bulundu.
Muayene için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürülen çocuğun ailesi, jandarma ekiplerine teşekkür etti. Kaybolan otizmli çocuk 20 saat sonra dere kenarında bulundu

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Elazığ, Güncel
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