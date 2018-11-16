Kaybolan Otizmli Çocuk 5 Saatte Bulundu

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki otizmli çocuk, 5 saatlik arama çalışmalarının ardından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ayaz Mahallesi'nde geçtiğimiz gün öğleden sonra sokağa çıkan 8 yaşındaki Osman Alperen S. akşam saatlerinde eve gelmeyince ailesi jandarma ekiplerine haber verdi. Ailenin kayıp ihbarıyla jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama ve Kurtarma Derneği (AKUT), İHH Arama Kurtarma Ekibi ve Dağ Arama Kurtarma ekipleri bölgede arama faaliyeti başlattı. Mahalle halkının da desteğiyle yaklaşık 80 kişinin katıldığı ve 5 saat süren arama çalışmasının ardından kayıp çocuk, mahalle yakınlarında yol kenarında bulundu.

Soğuk havadan etkilendiği için kontrol amaçlı Serinhisar Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.