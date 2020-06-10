Kaybolan yaşlı kadın drone ve köpeklerle aranıyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 74 yaşındaki kadın, drone ve iz bulucu köpeklerle aranıyor.

10.06.2020 18:03 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:19
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 74 yaşındaki kadın, drone ve iz bulucu köpeklerle aranıyor.
İlçeye bağlı Aşağı Bozkuyu Köyü Hacıçolaklar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde evden ayrılan 74 yaşındaki Emine Çolakerol, eve geri dönmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi.
Evin ve köyün çevresinde yapılan aramadan sonuç alınamaması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, Çolakerol'un kaybolduğu yerin yakınındaki ormanlık alanda arama başlattı.
Jandarma ve AFAD ekiplerinin yaşlı kadını drone ve köpekler kullanarak arama çalışmaları devam ediyor. Kaybolan yaşlı kadın drone ve köpeklerle aranıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Osmaniye, Kadirli, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

2022’de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’yle çifte maaş alınacak Haber
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu Haber
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır’da halk tedirgin Haber
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop’un imzasıyla Meclis’e sunuldu Haber
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu
Son Dakika: Yunanistan’ın ’Savaşa hazırız’ açıklamasına Bakan Akar’dan yanıt: O bir dil sürçmesidir Haber
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular Haber
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
CHP’li Tanal’ın TBMM’de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti Haber
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
Çorum’da çobanın ’Aslan gördüm’ iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Haberler››Güncel››Kaybolan yaşlı kadın drone ve köpeklerle aranıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:25: İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 114'e yükseldi - Haber 19:23: Çanakkale'de yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü - Haber 19:22: flash - Haber 19:21: Libya'da Hafter milislerinin tuzakladığı mayınlar patladı: 7 ölü - Haber 19:19: Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı, sürücü ve 2 çocuğu yaralandı - Haber 18:53: Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu - Haber 18:39: Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor - Haber 16:58: İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak - Ekonomi 16:42: Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti - Haber 10:06: Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi - Haber