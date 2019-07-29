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Kaybolan zihinsel engelli, 2,5 saat sonra bulundu

VAN'ın İpekyolu ilçesinde kaybolan zihinsel engelli İlyas Gezen (28), jandarma ekipleri tarafından bulunarak, ailesine teslim edildi.

29.07.2019 17:34 Kaybolan zihinsel engelli, 2,5 saat sonra bulundu
VAN'ın İpekyolu ilçesinde kaybolan zihinsel engelli İlyas Gezen (28),  jandarma ekipleri tarafından bulunarak, ailesine teslim edildi.
Olay, ilçeye bağlı Kavuncu Mahallesi'nde meydana geldi. Zihinsel engelli İlyas Gezen'in kaybolduğunu anlayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgeye bir ekip yönlendirilerek arama çalışması başlatıldı. Yapılan 2,5 saatlik yoğun çalışmanın ardından Gezen, yaşadığı mahalleye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Bakraçlı Mahallesi kırsalında bulunarak ailesine teslim edildi. Çocuklarının bulunmasına sevinen aile, jandarma ekiplerine teşekkür etti.



İpekyolu, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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