Kaybolan zihinsel engelli genç kız ormanlık alanda bulundu
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kayıp başvurusu yapılan zihinsel engelli genç kız ormanlık alanda bulundu.
02.07.2020 19:47 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:58
Zihinsel engelli 17 yaşındaki M.K'nin ailesi, gece geç saat olmasına rağmen kızlarının eve gelmemesi üzerine polise başvurdu.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarını dinleyen ekipler, M.K'nin şüpheli H.F. tarafından elektrikli bisikletle ormanlık alana götürüldüğünü belirledi.
Ekipler, detaylı arama çalışmaları sonucu zihinsel engelli kızı ormanlık alanda yarı baygın halde buldu.
Ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan M.K'nin tedavisi devam ediyor.
Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, 15 ayrı suç kaydı bulunduğu belirtilen H.F'yi İstanbul'da, babası M.F'yi de ilçede gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.
Kaynak: AA
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