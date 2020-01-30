Haberler » Güncel » Kaybolduğu karda bulunan çiftçinin cenazesi defnedildi - Haber

Kaybolduğu karda bulunan çiftçinin cenazesi defnedildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde 23 Aralık 2019'da 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylasında karda kaybolan ve geçtiğimiz Çarşamba günü arandığı bölgede cansız bedenine ulaşılan Ali Kaçar toprağa verildi.

30.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:37Kaybolduğu karda bulunan çiftçinin cenazesi defnedildi
'in ilçesinde 23 2019'da 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylasında karda kaybolan ve geçtiğimiz günü arandığı bölgede cansız bedenine ulaşılan Ali Kaçar toprağa verildi.

Mersin'de yapılan otopsinin ardından Kaçar'ın cenazesi Erdemli Türbe Mezarlığına getirildi. Cenazeye ailesi ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazıyla Kaçar, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaçar, 23 Aralık günü Mersin Karaman sınırındaki Erdemli ilçesine bağlı 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylasında 3 arkadaşıyla tipiye yakalanmış, arkadaşları kurtarılırken, Kaçar'ın izine rastlanamamıştı. 29 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilen aramada Kaçar'ın cesedi, jandarmanın kadavra köpeği 'Sarı'nın tepkisi üzerine ekiplerin aramayı yoğunlaştırdığı noktada bulundu. - MERSİN

Çarşamba, Erdemli, Aralık, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:10  Halis Bayancuk kimdir, nereli? Ebu Hanzala kaç yaşında?
16:31  Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
16:13  Bircan Bali kimdir, ne iş yapıyor? Bircan Bali kaç yaşında, Bircan Bali eşi kimdir?
16:11  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 30 Ocak 2020 Milli Piyango
15:29  Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir?
30.01.2020 22:02:44