Haberler » 3. Sayfa » Kaybolduktan 11 gün sonra cesedi bulunan 17 yaşındaki Didem son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Kaybolduktan 11 gün sonra cesedi bulunan 17 yaşındaki Didem son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde ailesiyle tartıştıktan sonra evi terk eden ve 11 gün sonra cesedi donan Karasu Nehri'nde bulunan Didem Turan son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

21.02.2020 13:47 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:56Kaybolduktan 11 gün sonra cesedi bulunan 17 yaşındaki Didem son yolculuğuna uğurlandı
'un ilçesinde ailesiyle tartıştıktan sonra evi terk eden ve 11 gün sonra cesedi donan Nehri'nde bulunan Didem Turan son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

17 yaşındaki Didem Turan, 10 Şubat Pazartesi günü ailesiyle tartıştıktan sonra evden ayrılmış ve 11 gün sonra Karasu nehrinde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Didem Turan'ın cenazesi bugün Cuma Namazına müteakip Merkez Çarşı Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Ak Parti İlçe Başkanı Abdulkerim Polat, CHP İlçe Başkanı Celal Top, MHP İlçe Başkanı Toksöz Kartal, Mili Eğitim Müdürü Serhat Erdem ve yakınları katıldı. - ERZURUM

Erzurum, Aşkale, Karasu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 15:34:55