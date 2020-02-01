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Kaybolduktan 48 saat sonra çukurda bulundu

Sarıyer'de kayıp olduğu ihbar edilen kişi, 48 saat sonra 12 metre derinliğindeki çukurda bulunarak kurtarıldı.

01.02.2020 14:01 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:01
'de kayıp olduğu ihbar edilen kişi, 48 saat sonra 12 metre derinliğindeki çukurda bulunarak kurtarıldı.
Sarıyer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki Ali Kılınç'ın 'de kayıp olduğu ihbarı üzerine AFAD ve Sarıyer Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri bölgeye sevk edildi.
Kılınç, orman içinde yürütülen arama çalışmalarında Sarıyer Belediyesi ekibince 12 metre derinliğindeki bir çukurda bulundu.
Kılınç, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaybolduktan 48 saat sonra çukurda bulundu

Ali Kılınç, Bahçeköy, Sarıyer, Güncel

Kaynak: AA


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