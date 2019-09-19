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Kaybolduktan 5 gün sonra evinin yakınında cesedi bulunan yaşlı kadın toprağa verildi

Kaybolduktan 5 gün sonra evinin yakınında cesedi bulunan yaşlı kadın toprağa verildiZONGULDAK - Zonguldak'ta 5 gün önce kaybolan ve cesedi evinin yakınında üzeri çalılıklarla kapalı halde bulunan 69 yaşındaki Sultan Biryan'ın cenazesi kılınan cenaze namazını müteakiben toprağa verildi.

19.09.2019 16:19
Kaybolduktan 5 gün sonra evinin yakınında cesedi bulunan yaşlı kadın toprağa verildi
ZONGULDAK - Zonguldak'ta 5 gün önce kaybolan ve cesedi evinin yakınında üzeri çalılıklarla kapalı halde bulunan 69 yaşındaki Sultan Biryan'ın cenazesi kılınan cenaze namazını müteakiben toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre 5 çocuk annesi 69 yaşındaki Sultan Biryan, geçen Cumartesi günü adeta sırra kadem bastı. Kendisinin bahçeye gittiğini düşünen yakınları uzunca bir süre Biryan'dan haber alamayınca çevrede aramaya başladı. Ancak Sultan Biryan'a dair herhangi bir iz bulamayınca polis ekiplerine haber verildi.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgede geniş çaplı yaptıkları aramada Sultan Biryan'ın cansız bedenini evinin alt tarafında bulunan ormanlık alanda üzeri çalılarla kapatılmış halde buldu. Talihsiz kadının ölümünde cinayet şüphesi de değerlendirilmeye başlandı. Öte yandan Sultan Biryan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Morgu'ndan alınarak Yenimahalle'deki Dilektepe Camii'ne getirildi.
Yenimahalle Dilektepe Camii'nde öğlen namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Biryan'ın tabutu cenaze aracından çıkartılmadan kılınan namazının ardından defnedilmek üzere aile mezarlığına götürüldü. Burada dualarla toprağa verildi. Öte yandan olayın cinayet şüphesi de ekiplerce araştırılıyor.
Kaybolduktan 5 gün sonra evinin yakınında cesedi bulunan yaşlı kadın toprağa verildi

Zonguldak, Genel

Kaynak: İHA

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