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Kaybolduktan 5 gün sonra İzmir'de bulunan 3 liselinin neden evden kaçtıkları belli oldu

Isparta'daki evlerinden 5 gün önce çıkıp bir daha dönmeyen ve İzmir'de bulunan 3 lise öğrencisi ailelerine teslim edildi. Lise öğrencilerinin ifadelerinde macera için evden kaçtıklarını söyledi. Kızlar ifadelerinde, palyaço kılığında vatandaşlarla fotoğraf çektirip, maddi kazanç sağlama amacında olduklarını belirttiler.

26.02.2020 19:59 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:11

20 Şubat tarihinde 'daki evlerinden çıkan Tuana Y. (16), Gülizar S. (16) ve Buse A. (16), ailelerinin kayıp başvurusunun ardından 5 gündür aranıyordu. İzlerine en son Denizli'de rastlanan 3 lise öğrencisinin 'de olabileceği ihbarlarının ardından İzmir polisi harekete geçti. 3 kız için güvenlik kameraları detaylı olarak taranırken, gelen ihbarlar da polis tarafından titizlikle incelendi.

KAYIP LİSELİLER İZMİR'DE BULUNDU

Kayıp olan 3 kız çocuğu dün İzmir'in Konak ilçesinde bulundu. Tuana Y., Gülizar S. ve Buse A., Çocuk Şube Müdürlüğünde ifadeleri alındıktan sonra akşam saatlerinde yetiştirme yurduna gönderildi. Geceyi burada geçiren çocuklar, bugün ailelerine teslim edildi. Çocuklarını teslim almak için yetiştirme yurduna gelen aileler, açıklama yapmadan araçlarıyla yurttan hızlıca ayrıldı.

MACERA İÇİN KAÇMIŞLAR

İfadelerinde kızların macera için evden kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi. Kızların palyaço kılığında vatandaşlarla fotoğraf çektirip, bu sayede maddi kazanç sağlama planlarının olduğunu söyledikleri de ifadelerde yer aldı.

Aileler, kaybolan çocuklarının bulunması için Müge Anlı'nın programına başvurarak gözyaşları içinde yardım istemişti.

DenizliDenizli'de evlerinden kaçan 3 liseli kız, İzmir'de bulundu ve ailelerine teslim edildi

Kaybolduktan 5 gün sonra İzmir'de bulunan 3 liselinin neden evden kaçtıkları belli oldu

Isparta, İzmir, 3. Sayfa


HABER YORUMLARI (18)
KUZEYİN UŞAĞI:ANALAR BABALAR BU TİP SORUMSUZ HADDİNİ BİLMEYEN SAYGISIZLAR İÇİN, BİR ANA, DOKUZ AY KARNINDA TAŞIR, YAZ KIŞ GECESİNİ GÜNDÜZÜNE KATARAK ÇALIŞIR ÇABALAR, HASTALAĞINDA BAŞ UCUNDAN AYRILMAZ, AMA ÇOCUĞUM HASTA OLMASIN, BÜYÜSÜN OKUSUN VATANA MİLLETE HAYIRLI OLSUN. KİMSEYE MUHTAC OLMASIN KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURSUN. . . TVDEKİ DİZİLER, SOSYAL MEDYA VE YAŞAM ÖZENTİLERİNİN ESERİ BUNLAR. . .
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SERTAC:Ulan bir psikopat yada cakalllara denk gelseydiniz görürdünüz ebenizin macerasini
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AHMET:verin kocaya gitsin bunlar evde oturmaz bu saatten sonra
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TEMEL DEDE:tam sopalık bunlar. nar çubuğu ile bascen odunu. bulunana dek ana babanın durumunu düşünün. şimdi bunları temizlik şirketine vercen sabahtan akşama kadar temizlik yapsınlar. para nasıl kazanılıyormuş. palyaço kılığına girip resim çektirip para kazanmışlar.
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MURO:yakinda rusyayi ukraynayi geceriz bu gidisle
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ADINIZI YAZINANGARAGÜÇLÜ:KIRSALDA YAŞAYAN TÜM GENÇLERİN, İZLEDİKLERİ TV DİZİLERİ VE MAGAZİN PROĞRAMLARININ HEVESİNE KAPILIP BÜYÜK ŞEHİRLERE KAÇMA PLANLARI GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR, ŞİMDİ BU KIZLAR YARIN BİRGÜN EVLENECEKLERİ EŞLERİNE NASIL KADINLIK YAPACAKLAE, HEPİSİNİN SONU HÜSRAN OLACAK
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GENTLEMAN:NE OLUYOR BILIYORMUSUN. BOYLE SUBYANLAR DUSUYOR UYUSTURUCUYA SONRA GENEL EVLERE SATILIYOR. AZ AKILLI BASLI KIZLAR YETISTIRMEK LAZIM HERKEZ BIR LAYLAYLOM HAVASINDA. ALLAH SONUMUZU HAYIR ETSIN.
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KUZEYİN UŞAĞI (:kızını dövemeyen, dizini döver. hep özentiden. .
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DAYAĞI CENNETTEN ÇIKARANA CVP:evet. var. inşallah başına gelmez şiddete hayır bu söylem söz gelişidir. . edepli ahlaklı disiplinli yetiştimektir. lakin senin analman idrak edememen ne kadar aklı kıt olduğunu ibare ediyor
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DAYAĞI CENNETTEN ÇIKARAN UŞAKLAR:kuzeyin uşağı senin kızın varmı ? belli ki senin kızın da yok oğlun da atıp tutma burada klavye uşağı, , anne baba olmak nedir bilirmisin? kızını dövmeyen dizini dövermiş özentidenmiş miş de miş miş
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