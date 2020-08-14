Kaybolmaya yüz tutan kalaycılığı 5. kuşakta yaşatacak

Adana'daki tarihi Kazancılar Çarşısı'nda, ailenin 4. kuşak temsilcisi olduğu kalaycılığı yarım asırdır sürdüren 63 yaşındaki Hulusi Deveci, kaybolmaya yüz tutan mesleğinin inceliklerini oğluna aktarıyor.

Merkez Seyhan ilçesindeki tarihi çarşıda, yaklaşık 50 yıldır kalaycılık yapan Deveci, mesleğe babasının yanında henüz 13 yaşındayken çırak olarak başladı.

Yarım asırdır 4. kuşak temsilcisi olduğu mesleğini sürdüren Deveci, ata yadigarı kalaycılığı 32 yaşındaki oğlu Halil'e de öğretmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Süper Kalaycı" olarak biliniyor

Hulusi Deveci, AA muhabirine, ata mesleği kalaycılığı 4 kuşaktır devam ettiklerini söyledi.

Oğlunun da yanında kalaycı olduğunu aktaran Deveci, "Bizim yaptığımız kalaycılık tarihi bir meslek. Çocukluk yıllarımızda Türkiye'de her evde bakır malzemeden yapılmış eşyalar vardı. Şu anda hala tarihi restoranlarda bakırdan yapılan eşyalar kullanılıyor." diye konuştu.

Adana'da "Süper Kalaycı" şeklinde tanındığını dile getiren Deveci, "Ailede 4 kuşaktır kalaycı olarak bu mesleği devam ettiriyoruz. Oğlum da şu an yanımda, 5. kuşağı yetiştirmiş oldum. Sıcak ve dumanla uğraşmak çok zor. Mesleğimizin başlangıçtan sonuna kadar hepsi zor. Bunun sayesinde emekli olduk ve çocuklarımızı okuttuk." ifadesin kullandı.

Deveci, kalaycılıkta artık çırak yetişmediğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarım asır dün gibi geçti, zaman çok hızlı aktı. Mesleğimize bir ömür verdik. Sabah geliriz dükkanı açarız. Tezgahımıza oturur müşteri bekleriz. Müşteriler cezve, tava, sürahi getirir, biz de kalaylarız. Sabah 07.00 gibi geliyoruz, 17.00'ye kadar çalışıyoruz. Adana'da hava sıcaklığı 38 derece, yaklaşık 360 derece de ateşin sıcağı var, 400 derece sıcaklığın altında çalışıyoruz."

Deveci'nin oğlu Halil Deveci de ata mesleğini devam ettirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Kalaycılık mesleğini hayatımın sonuna kadar götürmek istiyorum." ifadesini kullandı.