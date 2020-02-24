Haberler » Güncel » Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşaması için - Haber

Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşaması için

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları'nın kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerle uğraşan kişilerin desteklenmesi, bu mesleklerin tanıtılması ve gün yüzüne çıkarılması amacıyla başlattığı çalışmalar...

24.02.2020 14:07 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:07Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşaması için
Büyükşehir Belediye Meclisi Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Komisyonları'nın kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerle uğraşan kişilerin desteklenmesi, bu mesleklerin tanıtılması ve gün yüzüne çıkarılması amacıyla başlattığı çalışmalar ilçesiyle devam etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları'nın Kırkağaç temasları, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz'e nezaket ziyaretiyle başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan'ın da komisyon üyelerine eşlik ettiği ziyaretler, kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri yapan zanaatkarları ziyaretle devam etti. Esnaf odası temsilcileriyle de bir araya gelen komisyon üyeleri, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerle uğraşan kişilerin desteklenmesi, bu mesleklerin tanıtılması ve gün yüzüne çıkarılması amacıyla hazırlayacakları raporu Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunacak. - MANİSA

Kırkağaç, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:43  Çaykur 760 işçi alacağını duyurdu! Çaykur işe alım şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ve başvuru şartları nelerdir?
14:13  Firavun faresi nedir? Firavun faresi ısırığı sonuçları?
13:55  Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu nereli, mesleği ne?
11:41  Ersun Yanal kimdir? Ersun Yanal nereli? Ersun Yanal hangi takımları çalıştırdı?
11:32  Vergi Haftası nedir? Vergi Haftası ne zaman?
24.02.2020 15:22:14