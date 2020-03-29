Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kayganlaşan yolda kaza yapan araç sürüklenince lastikleri fırladı

Kayganlaşan yolda kaza yapan araç sürüklenince lastikleri fırladı Kayganlaşan yolda lüks araç çalılıklara ve duvara çarptı: 1 yaralı Esenler Aksaray istikametinde Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, önce yol kenarındaki çalılara ve duvara çarptı.

29.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:04
Kayganlaşan yolda kaza yapan araç sürüklenince lastikleri fırladı
Kayganlaşan yolda lüks araç çalılıklara ve duvara çarptı: 1 yaralı
İSTANBUL - Esenler Aksaray istikametinde Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, önce yol kenarındaki çalılara ve duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen aracın lastikleri fırladı.
Kaza, bugün saat 10: 30 sıralarında Esenler Aksaray istikametinde O-100 Karayolunda gerçekleşti. İstanbul'da Akşam saatlerinden itibaren etkili yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda 34 CBE 814 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü önce yol kenarındaki çalılara ve duvara çarptı. Ardından da yaklaşık 100 metre sürüklenerek durabildi. Sürüklenmenin etkisiyle lastiklerin bir kısmı yandı bir kısmı da araçtan fırlayarak yola savruldu. Kazada yaralanan kadın sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazanın gerçekleştiği yolda kısa süreli trafik yoğunlu oluştu. Çekicinin aracı kaldırmasından sonra trafik normale döndü. Kayganlaşan yolda kaza yapan araç sürüklenince lastikleri fırladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Aksaray, Esenler, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Kayganlaşan yolda kaza yapan araç sürüklenince lastikleri fırladı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kayganlaşan yolda kaza yapan araç sürüklenince lastikleri fırladı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

14:50: İş adamı sağlık çalışanlarını dairelerinde ücretsiz ağırlayacak - Haberler 14:47: Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışındaki Türk vatandaşlarına videolu "Evde kal" çağrısı - Haberler 14:45: - İskenderun'da sağanak su baskınlarına yol açtı - Haberler 14:44: Çin, yurt dışından gelen vakalar nedeniyle ikinci bir salgın dalgasına karşı uyarı yaptı - Haberler 14:44: Muğla'daki çamur banyoları ve termal tesisleri koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı - Haberler 12:25: Hollanda'da bir evde 4 Türk vatandaşının cesedi bulundu - Haberler 12:07: Koronavirüse yakalanan İlknur hemşire, hastalığı yendi - Haberler 11:13: Dünyanın öbür ucundan Türkiye'ye gelen gemi kaptanı, koronavirüs nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti - Haberler 10:46: Koronavirüs salgınında en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti - Haberler 10:32: Nurgül Yeşilçay'dan sette korona şarkısını söyleyen Erkan Petekkaya'ya zehir zemberek sözler 09:25: ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi - Haberler 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi