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Kayganlaşan yoldan şarampole sürüklenen aracı AFAD ekipleri kurtardı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeni kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole sürüklendi.

13.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:03Kayganlaşan yoldan şarampole sürüklenen aracı AFAD ekipleri kurtardı
'ın ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeni kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole sürüklendi. Yolda sıkışan araç, AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay bugün öğlen saatlerinde Diyarbakır Bingöl karayolu Tapantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 RE 767 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole sürüklendi. Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan iki kişi kendi imkanları ile çıkarken, otomobil olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Lice, Araç, AFAD, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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