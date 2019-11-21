Haberler » Güncel » Kaygılı Köyün Çocukları Z: bir kuşağı anlamak - Haber

Kaygılı Köyün Çocukları Z: bir kuşağı anlamak

Kuşak Araştırmacısı Evrim Kuran'ın Z kuşağını tüm ayrıntılarıyla anlatan ikinci kitabı

21.11.2019 16:45 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:47Kaygılı Köyün Çocukları Z: bir kuşağı anlamak

Z: Bir Kuşağı Anlamak yayınlandı.

'de yaptığı kuşak araştırmalarıyla dikkat çeken ve bu konuda ilklere imza atan Evrim Kuran ikinci kitabı olan "Z: Bir Kuşağı Anlamak"ta Türkiye'nin bilinen ve bilinmeyen Z kuşağını etkileyici ve akıcı bir anlatımla gözler önüne seriyor.

Geniş bir alanda gerçekleştirilen titiz bir araştırmanın sonuçlarından yola çıkarak hazırlanan kitap; birbirinden çok farklı şartlarda ama aynı küresel köyde yaşayan Z kuşağı bireylerinin gerçekleri, mücadele alanları, zenginlikleri ve giderek sevgisizleşen dünya için yaratabilecekleri farklılıkları okuyucuyla buluşturuyor.

Kuşak araştırmalarına neredeyse ömrümün yarısını adadığını belirten Evrim Kuran; "Bu kitabı kuşak çalışmalarına başladığımdan bu yana heyecanla beklediğim Z kuşağını anlamak isteyenler ve kuşağın ta kendisi için yazdım. Hayatı ele alış biçimleri ve değerleriyle öncüllerinden belirgin farklılıklar sergileyeceklerine inandığım bu kuşağı bir birey, bir araştırmacı, bir anne olarak merakla bekledim. Onların yetişkin bireyler halini alacağı gelecekte, sadeleşme, sürdürülebilirlik, girişimcilik ve sivil toplum inisiyatiflerinin değer kazanacağına, doğanın, barışın, yaratıcı zekânın her zamankinden daha kıymetli olacağına inandım. Ancak bu fikirlerimi içgüdüyle değil, data ile desteklemek yaşadığım topluma araştırmaları ile hizmet eden biri olarak boynumun borcuydu. Bu araştırmayı çeşitli illerde ve sosyoekonomik olarak birbirinden çok farklı mahallelerde gerçekleştirirken, aylarca titizlikle çalışıp önemli bulgulara eriştik. Bu kitapta sadece alışageldiğimiz, hayata daha şanslı başlayan çocukların ve gençlerin değil, arka mahallelerin unutulan sokaklarındaki çocukların da hikayeleri ve onlara ilk kez sorulan sorular da var. Bu mahallelerin bazıları Türkiye'nin büyük kentlerinin tam içinde olsa da hiç girilemeyecek uzaklıkta; bazıları da şehrin dışına itilmiş haldeler. Kaybolmuşların, kaybetmişlerin, kimsesizlerin kolayca sıradanlaşabilecek benzerlerin bir arada bulunduğu, postacıların veya sayaç okuyucuların bile gitmekten imtina edebildiği mahallelere yüz yüze görüşmeler yapmak için girmek çok kolay bir karar değildi. O kararı verdikten sonra karşılaştığımız onca engele rağmen geri dönmedik" dedi.

Z kuşağıyla yaşayan ebeveynlere, eğitimcilere, şirketlere önerilerin yanı sıra Z Kuşağının kendisine de önerilerin olduğu Z: Bir Kuşağı Anlamak, Türkiye'nin geleceğine ışık tutuyor.


Kuran-ı Kerim, Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
21:05 Otomobil patpatla çarpıştı: 5 yaralı
21:04 "CHP'li Özkoç, TBMM'deki bütün kadınlardan özür dilemeli"
21:04 İzmir-chp lideri kılıçdaroğlu, izmir'de yurt açılışına katıldı
21:00 2 yaşındaki çocuğu kapıyı kıran komşusu kurtardı
20:59 - Filistinli çocuklar İsrail'i protesto etti
20:50 EGM bekçilerle ilgili kimlik sorma tartışmalarına noktayı koydu: Kimlik sorma yetkileri vardır
20:38 Cüneyt Özdemir: ABD'de 'Doktora gideyim' dedim mart ayına randevu verdiler, daha kasımdayız
20:06 Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı
20:05 Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor
19:33 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
19:24 Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
09:35 İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanlarıyla ilgili ABD Büyükelçiliği'nden açıklama: Üzüntü duyduk
08:16 İçişleri Bakanlığı'nda menzilcilerin kadrolaştığı iddialarına Bakan Soylu'dan yanıt: Bir tane gösterin, bakanlığı bırakacağım
21.11.2019 21:08:03