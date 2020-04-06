Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kayhan Ergun Meslek Lisesi siperli tıbbi maske üretimine başladı

Akhisar Kayhan Ergun Meslek Lisesi siperli tıbbi maske üretimini artırarak günlük 500 adete çıkardı.

06.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:45
Kayhan Ergun Meslek Lisesi siperli tıbbi maske üretimine başladı
Akhisar Kayhan Ergun Meslek Lisesi siperli tıbbi maske üretimini artırarak günlük 500 adete çıkardı.

Akhisar Kayhan Ergun Meslek Lisesi idaresi, öğretmen ve personelinin gönüllü olarak üretim sağladığı maskelerden günlük 500 adet üretilmeye başlandı. Normal şartlarda 3D yazıcıdan günlük 4 olan rakamı lazer kesim işlemine taşıyarak 500 adet rakamına ulaşıldığı öğrenildi.

'Yakından Uzağa' ilkesiyle başta Akhisar Belediyesi, sağlık ocakları, hastane bölümleri ve kargo çalışanlarına öncelikli olarak maske üretildi. Mersin'den, İzmir'e, komşu ilçelerden tüm yurt geneline maske gönderimine başladıklarını kaydeden Akhisar Kayhan Ergun Meslek Lisesi Müdürü Serkan Güdar, 'Meslek lisesi memleket meselesi' ilkesi doğrultusunda gönüllü olan tüm okul personeline ve öğrencilerine teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Meslek Lisesi, Akhisar, Kayhan, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kayhan Ergun Meslek Lisesi siperli tıbbi maske üretimine başladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İş dünyasında koronavirüs kaybı! HCS Kablo Genel Müdürü vefat etti Haberler
İş dünyasında koronavirüs kaybı! HCS Kablo Genel Müdürü vefat etti
Giriş-çıkışın yasak olduğu ilde, ilçeler arası geçiş de yasaklandı Haberler
Giriş-çıkışın yasak olduğu ilde, ilçeler arası geçiş de yasaklandı
Çin’den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya’da yapıldı Haberler
Çin'den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş Haberler
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı Haberler
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
TBMM’deki koronavirüs vaka sayısı 3’e yükseldi Haberler
TBMM'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e yükseldi
ABD’de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Haberler
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım

Son Dakika Güncel Haberleri

18:42: 11 yaşındaki Mustafa Eren'den "?Milli Dayanışma Kampanyası"na destek - Haber 18:42: Erciş Belediyesinden 'sosyal mesafe' önlemi - Haber 18:41: 6 yaşındaki Mehmet Emin, biriktirdiği harçlıklarını kampanyaya bağışladı - Haber 18:41: Karabüklü oto yıkamacı araçları ücretsiz dezenfekte edecek - Haber 18:41: 95 yaşında koronavirüsü yendi, oynayarak ve alkışlarla taburcu oldu - Haber 18:12: Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı - Haber 17:32: Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi - Haber 17:15: 95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi - Haber 17:00: Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş - Haber 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu - Ekonomi