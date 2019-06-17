17.06.2019 13:19
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Kayı Anıtı'na çirkin saldırı

Kayı Anıtı

Bilecik çevre yolu üzerindeki Söğüt kavşağında bulunan Kayı Anıtı'nı ışıklandıran tüm kablolar kesilerek tahrip edildi.

Bilecik çevre yolu üzerindeki Söğüt kavşağında bulunan Kayı Anıtı'nı ışıklandıran tüm kablolar kesilerek tahrip edildi.

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Bilecik'in Söğüt ilçesine; Bilecik- İstanbul, Bilecik- Eskişehir karayolu üzerinde gidilen Söğüt kavşağında devasa bir Kayı Aşireti'nin amblemi olan iki ok bir yay şeklinde bir anıt yapıldı. Bir süre önce yapılan anıtı aydınlan ışıklandırma kabloları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesilerek tahrip edildi. Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, "Eskişehir İstanbul yolu, Söğüt kavşağı üzerinde bulunan Kayı Anıtı'na kimliği belirsiz kişilerce saldırıda bulunulduğu belirtildi. Saldırganların anıta ait elektrik kablolarını tahrip etmiş. Anıta verilen tahribatın giderilmesi için çalışmaların başlattık ve soruşturma başlatılması için gerekli adımları attık" dedi.

"Kayı Anıtı'nın aydınlatmasının benim talimatıyla kapatıldığı yönündeki sözler asılsızdır"

Kayı Anıtı'nın kaldırıldığına ilişkin söylemlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, Şahin, "Kayı Anıtı'nın aydınlatmasının benim talimatıyla kapatıldığı yönündeki sözler asılsız ve kötü niyetli yalanlardan ibarettir" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Eskişehir, Söğüt, Bilecik, Güncel

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