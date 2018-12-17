Kayıkla Göle Açılan Kişiyi Arama Çalışmaları

- <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/derbent/' title='Derbent'>Derbent</a> Baraj Gölü'nde arama çalışmalarından detaylar </br>Dalgıç ekiplerinin dalış detayları SAMSUN - <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/samsun/' title='Samsun'>Samsun</a>'un <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/bafra/' title='Bafra'>Bafra</a> ilçesinde kayıkla göle açıldıktan sonra haber alınamayan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.