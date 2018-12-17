17 Aralık 2018, 19:36
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Kayıkla Göle Açılan Kişiyi Arama Çalışmaları

- Derbent Baraj Gölü'nde arama çalışmalarından detaylar Dalgıç ekiplerinin dalış detayları SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde kayıkla göle açıldıktan sonra haber alınamayan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.

- Derbent Baraj Gölü'nde arama çalışmalarından detaylar
Dalgıç ekiplerinin dalış detayları SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde kayıkla göle açıldıktan sonra haber alınamayan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi. Bafra,Samsun,Derbent
Kaynak: AA