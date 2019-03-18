Kayınbabasını Öldürüp Cesedini Ormana Bıraktı

Ordu
'da kayınbabasını öldürüp cesedini ormana bıraktığı iddia edilen damat gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Gölköy
ilçesi Alanyurt
Mahallesinde fırıncılık yapan Özkan Ö. (25) ile Toplum Yararına Programları kapsamında ilçe belediyesinde çalışan kayınbabası Yılmaz Damar (55) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Özkan Ö. tüfekle öldürdüğü kayınbabasının cesedini Mesudiye
ilçesindeki ormanlık alana bıraktı. Gürgentepe
ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan Özkan Ö. suçunu itiraf ederek, cesedin yerini söyledi. Jandarma
ekipleri yaptıkları aramada 3 çocuk babası Damar'ın cesedine ulaştı.
Ceset, savcılık incelemesinin ardından Koyulhisar Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Alanyurt, Gölköy, Ordu, Güncel
Kaynak: AA