Haberler » 3. Sayfa » Kayınbirader kurşunlarının ayırdığı Öztürk çifti farklı illerde defnedilecek - Haber

Kayınbirader kurşunlarının ayırdığı Öztürk çifti farklı illerde defnedilecek

Kayınbirader kurşunlarının ayırdığı Öztürk çifti farklı illerde defnedilecek Çiftten geriye sadece lavanta bahçesinde çekilen mutlu aile fotoğrafları kaldıISPARTA - Isparta'da 3 ve 6 yaşlarındaki çocuklarının gözleri önünde polis kayınbirader tarafından silahla vurularak öldürülen Uzman Çavuş...

18.11.2019 19:31 | Son Güncelleme: 18.11.2019 19:35
Kayınbirader kurşunlarının ayırdığı Öztürk çifti farklı illerde defnedilecek
Çiftten geriye sadece lavanta bahçesinde çekilen mutlu aile fotoğrafları kaldı
ISPARTA - 'da 3 ve 6 yaşlarındaki çocuklarının gözleri önünde polis kayınbirader tarafından silahla vurularak öldürülen Uzman Çavuş Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk, Malatya ve Osmaniye'de toprağa verilecek. Dayıları tarafından öksüz ve yetim bırakılan çocuklar hem anne ve babalarından ayrı kaldı, hem de çiftin defin yerleri farklı illere alındı. Öztürk çiftinden geriye, lavanta bahçelerinde çekilen mutlu aile fotoğrafları kaldı.
kayınbirader tarafından öldürülen talihsiz çiftin cenazeleri, yakınları tarafından dün gece ve bu sabah saatlerinde morgdan alındı. Öldürülen çiftten Uzman Çavuş Erkan Öztürk Malatya'da, eşi Ebru Öztürk'ün ise Osmaniye'de toprağa verileceği öğrenildi. Katil zanlısı olduğu öne sürülen firari polis kayınbiraderin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Öte yandan, dayılarının öksüz ve yetim bıraktığı Öztürk çiftinin 3 ve 6 yaşlarındaki çocukları ise korumaya alındı.
Olayın geçmişi
Olay, dün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Erkan Öztürk, nöbetten çıkınca Davraz Mahallesi 142. Cadde'de bulunan Selçuklu Sitesi'ndeki evine gitti.
Öztürk'ün hemen ardından eve eşinin erkek kardeşi geldi. Polis olduğu öğrenilen şahıs, Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk'ü, 3 ve 6 yaşlarındaki çocuklarının gözü önünde tabancayla vurarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin öldüğünü tespit etti.
Kayınbirader kurşunlarının ayırdığı Öztürk çifti farklı illerde defnedilecek

Isparta, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:31 Aydın'da şüpheli yangın
23:20 Aydın'da kaçak göçmen operasyonu
23:19 Samsun'da otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı
23:18 Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi daha tutuklandı
23:04 Antalya'da ölü bulunan çiftçinin evinde kimyasal madde şüphesi
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
22:06 2020 seçimlerinde Trump'a rakip olacağı konuşulan milyarder Michael Bloomberg ilk adımı attı
23:20 ABD'nin 40 yıllık Filistin politikası değişti! Pompeo: Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı değil
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
15:25 On Numara çekilişi saat kaçta? On Numara sonuçları 18 Kasım 2019 Milli Piyango
18.11.2019 23:42:31