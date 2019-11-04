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Husumetli olduğu kayınbiraderi tarafından tabancayla vuruldu! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Adıyaman'da, bir adam yolda karşılaştığı husumetli olduğu kayınbiraderi tarafından tabancayla bacağından vurularak, yaralandı. Sağlık durumu iyi olan yaralı tedaviye alınırken, olay anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

04.11.2019 16:07

Adıyaman'da, Abdullah P., yolda karşılaştığı husumetli olduğu kayınbiraderi tarafından tabancayla bacağından vurularak, yaralandı. Olay anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, dün öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah P., yürürken ismi öğrenilemeyen ve aralarında husumet olduğu iddia edilen kayınbiraderi ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kayınbirader, üzerindeki tabancayı çekip, Abdullah P.'yi bacağından vurdu.

KAÇAN KAYINBİRADER POLİS TARAFINDAN ARANIYOR

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Abdullah P.'yi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumu iyi olan yaralı tedaviye alınırken, kaçan kayınbirader polis tarafından aranıyor.

Olay anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Husumetli olduğu kayınbiraderi tarafından tabancayla vuruldu! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Turgut reis Mahallesi, Güncel

Kaynak: DHA


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