Kayınbiraderini Öldürdüğü İddia Edilen Emekli Polise Dava

15 Kasım 2018 Perşembe 17:41



15 Kasım 2018 Perşembe 17:41

Adana'da, alacak meselesi yüzünden kayınbiraderini tabancayla öldürdüğü ileri sürülen emekli polis hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir kafeteryada 28 Temmuz'da madencilik yapan kayınbiraderi İsmet Avcı'yı (68) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan emekli polis memuru Talip Çelik (55) ile ilgili soruşturma tamamlandı.Cumhuriyet savcısı, Çelik hakkında "kasten öldürme" suçundan iddianame hazırladı.Çelik hakkında müebbet hapis cezası istenen iddianame Adana 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.