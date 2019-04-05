Kayınbiraderinin Eşini Çocuğunun Gözü Önünde Öldüren Kişi Tutuklandı

Kaynak: DHA

KAHRAMANMARAŞ'ta, kayınbiraderinin eşi Emine Yıldız'ı (45), 10 yaşındaki kızının gözü önünde av tüfeğiyle kafasına ateş ederek öldüren Ali Karapınar (42), tutuklandı.Olay, dün akşam saatlerinde Oruç Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Karapınar henüz bilinmeyen nedenle müstakil bir evin ikinci katında oturan Emine Yıldız'a, küçük kızı yanındayken av tüfeğiyle kafasına ateş edip kaçtı. Yıldız olay yerinde hayatını kaybederken, annesinin ölümüne tanıklık eden kızı şoka girdi.ÖLMEDEN ÖNCE KATİLİNİN ADINI SÖYLEDİOlayı duyup eve gelen Yıldız'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Yıldız'ın ağabeyi Aziz A., polislere kardeşinin öldürülmeden hemen önce kendisini arayıp yardım istediğini söyledi. Kardeşinin telefonda Ali'nin kendisini öldürmeye geldiğini söylediğini belirten acılı ağabey, "Gelmiş camı kırmış. 'Aziz yetiş beni öldürmeye geldiler' dedi. Koştum geldim yetişemedim. Yüzüne sıkmış gitmiş" dedi.TUTUKLANDIOlayın ardından 07 GIN 24 plakalı otomobiliyle kaçan Ali Karapınar, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan kısa süre sonra Abbaslar Mahallesi'nde kovalamaca sonunda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Karapınar tutuklandı.- Kahramanmaraş