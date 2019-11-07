Haberler » Güncel » Kayınpedere son görev

Kayınpedere son görev

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ın kayınpederi ve özel kalem müdürü Murat Ay'ın babası Mehmet Ay 74 yaşında hayatını kaybetti.

07.11.2019 16:21 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:26 Kayınpedere son görev
Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ın kayınpederi ve özel kalem müdürü Murat Ay'ın babası Mehmet Ay 74 yaşında hayatını kaybetti.

Palandöken Yenişehir Müftüsolakzade Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazını Erzurumlu kanaat önderi islam alimi, emekli vaiz Veli Velioğlu kıldırdı. Namazın ardından Ay, Asri Mezarlığa defnedildi.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ın kayınpederi Mehmet Ay hayata gözlerini yumdu. Ay için Palandöken Yenişehir Müftüsolakade Camii'nde düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katılarak Başkan Sunar ve ailesinin acısını paylaştı.

Müftüsolakzade Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı öncesinde kısa bir konuşma yapan Başkan Sunar, Mehmet Ay'ın son yolculuğunda yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Kılınan cenaze namazının ardından Ay, Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Defin işleminin ardından Başkan Sunar ve ailesi evlerinde taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ ve Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve İlçe Belediye Başkanları, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZURUM

Muhammet Sunar, Palandöken, Mehmet Ay, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:36   Resulayn'da hayatın normalleşmesi için çalışmalar sürüyor
20:36   Etkisiz hale getirilen teröristlerin, Ankara Merasim Sokak ve Kayseri'deki askeri servis aracına...
20:29   Kalp hastası Esila'nın yaptığı dev resim havadan görüntülendi
20:33   Bakan Soylu'dan Meclis'te "göç yönetimi" bilgilendirmesi
20:33   DHA YURT BÜLTENİ - 22
20:23   Son dakika: Pentagon: Suriye'deki petrol geliri ABD'ye değil YPG'ye gidiyor
20:20   Taksici'den turiste şantaj: 150 lira vermezsen telefonunu havalimanına geri götürürüm
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
19:30   Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı
19:13   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu ortaya çıktı
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
7.11.2019 20:37:28