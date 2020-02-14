Kayınpederi, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün metresi olduğunu iddia etti

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün metresi olduğu ve eşinden boşanacağı iddia edildi. Bu iddiayı dile getiren ise eşinin babası Hüseyin Işık oldu. Kayınpederi, Facebook hesabından yazıp sildiği paylaşımında çok sert ifadeler kullandı.

"EŞİNDEN BOŞANMAK İSTİYOR" İDDİASI

Söz konusu paylaşımda, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün metres tuttuğu, bu sebeple eşiyle ve çocuklarıyla ilgilenmediği ve eşi Aslı Gül'den boşanmak istediği iddia edildi.

YOLSUZLUK SUÇLAMASI

Erdem Gül'ün çocuklarının, evinin ve metresi için tuttuğu evin kirasını ödemeye aldığı maaşın yetmeyeceği iddia edilen paylaşımda, ihale yolsuzluğu iddialarında bulunuldu.

"AHLAKSIZ İNSAN 'METRES' BULUR"

Işık yaptığı paylaşımda, "Ada halkına özür borcum var: Belediye seçimlerinde damadım olan Erdem Gül'e destek istememden dolayı. Derler ya: Vefasız, ahlaksız insan ya para ya da mevki sahibi olunca sekreteri veya dışarıdan metres bulur, eşi, çocuklarını bile unutur boşanma istermiş. Belediye görevlerini başarmış sıra metresle gönül eğlendirmeye gelmiş. İşte başkanınızın yaptığı bu. Bir de boşanınca çocukların masraflarını karşılayacağım diyor. Çocuklar özel okulda aylık 15-20 bin TL masrafları var. Aldığın 9-10 bin TL aylık içkilerinize mi, metresine mi, tuttuğun evin ve adadaki evin, kendinizin giderlerini mi karşılayacaksın acaba. Yoksa: Ada gazetesinde yazıldığı gibi önce 15 milyona yapılmak istenen sonra adalıların itirazı üzerine 2 milyona indirilen kirama ihalesinde görüldüğü gibi mi karşılayacak acaba" ifadelerini kullandı.