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Kayınpederin gelinini darbettiği iddiası

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gelinini darbettiği öne sürülen kayınpedere evden uzaklaştırma cezası verildi.

20.10.2019 13:50Kayınpederin gelinini darbettiği iddiası
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gelinini darbettiği öne sürülen kayınpedere evden uzaklaştırma cezası verildi.
İddiaya göre, Yavuz Sultan Mahallesi'nde yaşayan M.Ö. ile gelini Fatma Ö. arasında önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö, Fatma Ö'yü darbetti.
Özel bankada çalışan Fatma Ö, ambulansla kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Gözaltına alınan şüpheli M.Ö. emniyette ifade verdi.
Serbest bırakılan M.Ö. hakkında evden uzaklaştırma cezası verildiği öğrenildi.

Kocaeli, Gebze, Güncel

Kaynak: AA

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