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Kayınpederin gelininin evini yaktığı iddiası

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gelinini darbettiği ve evini yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan kayınpeder serbest bırakıldı.

21.10.2019 11:26Kayınpederin gelininin evini yaktığı iddiası
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gelinini darbettiği ve evini yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan kayınpeder serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, iki gün önce tartıştığı gelinini darbettiği gerekçesiyle evden uzaklaştırma cezası verilen M.Ö, oğlu M.Ö. ve gelini F.Ö'nün Yavuz Sultan Mahallesi'ndeki evini ateşe verdi.
Kısa sürede 2 katlı evi saran alevler yan binaya sıçradı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Bu arada mahalle sakinleri tarafından linç edilmeye çalışılan kayınpeder M.Ö, polis ekipleri tarafından kurtarılarak gözaltına alındı.
M.Ö. ve F.Ö. çiftinin yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.
Şüpheli M.Ö, polisteki ifadesinin ardından salıverildi.
Gelin F.Ö, şüphelinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Kocaeli, Gebze, Güncel

Kaynak: AA

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