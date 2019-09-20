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Kayınpederinin evini kundaklayan damat tutuklandı

Tartıştığı eşinin babaevine sığınması üzerine evi kundakladığı öne sürülen damat, tutuklandı.

20.09.2019 12:50Kayınpederinin evini kundaklayan damat tutuklandı
Tartıştığı eşinin babaevine sığınması üzerine evi kundakladığı öne sürülen damat, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara'da ikamet eden Rümeysa K. (19), eşi Ramazan K'den şiddet gördüğü gerekçesiyle Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan babasının evine sığındı.
Rümeysa K. hakkında koruma kararı olmasına rağmen, Kaynarca'ya gelerek rahatsızlık vermeye devam ettiği belirtilen Ramazan K'nin, kayınpederinin evini kundakladığı öne sürüldü.
Olayın ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Ramazan K, Karabük'te gözaltına alındı.
Ramazan K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynarca, Sakarya, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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