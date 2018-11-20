20 Kasım 2018, 09:12
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Kayınpederinin Mevlidinde Kalp Krizi Geçirdi

Kayınpederinin Mevlidinde Kalp Krizi Geçirdi

Rize'nin Derepazarı ilçesinde kayınpederinin mevlidine katılan kişi, ezan okuduğu sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Rize'nin Derepazarı ilçesinde kayınpederinin mevlidine katılan kişi, ezan okuduğu sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün hayatını kaybeden kayınpederi için Erikliliman Cami'ndeki mevlide katılan Memiş Çeliktoz, yatsı namazı için ezan okuduğu sırada fenalaştı.

Cami cemaatinin durumu farketmesi üzerine olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Çeliktoz'u Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Durumu ağır olan Memiş Çeliktoz, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Derepazarı,Rize
20 Kasım 2018 Salı 09:12