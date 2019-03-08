Kayınvalidesini Öldürüp, Eşini Yaraladı, 'Ölmek İstedim Ama Mermim Bitmişti' Dedi

Kaynak: DHA

TRABZON'da, pazar alışverişinden dönen kayınvalidesini öldürüp, boşanma aşamasındaki eşini ağır yaralayan Abdülbaki Doğru (33), polise verdiği ifadede, "Eşimi ve kayınvalidemi vurduktan sonra silahı kafama dayadım, tetiği çektim. Ölmek istedim ama mermim bitmişti" dedi.Olay, önceki gün Erdoğdu Mahallesi, Polis Orhan Çolak Sokak'ta meydana geldi. Abdülbaki Doğru, mahalle pazarına alış verişe giden boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi İlknur Doğru(33) ile kayınvalidesi Rabia Kumaş'ı (56) takibe aldı. Doğru, anne ve kızı, oturdukları Birlik Apartmanı'nın 2'nci kattaki dairelerinin önüne geldiği sırada kurşun yağmuruna tuttu. Ardından da bıçakla saldırdı. İlknur Doğru ve annesi kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı.Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları, Fatih Devlet ve KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Rabia Kumaş, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından yakalanan Abdülbaki Doğru, çıkarıldığı adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.Saldırıda ağır yaralanan İlknur Doğru, halen KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde yaşam mücadelesi verirken saldırgan koca hakkında, genç kadının şikayeti üzerine 'yaralama' ve 'tehdit' suçundan dava açıldığı, mahkemece verilen koruma tedbiri ile uzaklaştırma kararı süresinin de Şubat ayı başında dolduğu ortaya çıktı.'ÖLMEK İSTEDİM AMA MERMİM BİTTİ'Abdülbaki Doğru, polis sorgusunda verdiği ifadesinde eşi ile kayınvalidesini öldürdükten sonra intihar etmeyi planladığını anlatarak, şunları söyledi:"Kimseye bir şey yapmayacağımı, çocukları görmeye geldiğimi söyledim. 'Bu çocuklardan beni nasıl ayırdınız?' dedim. Kayınvalidem 'Biz seni ayırmadık' dedi. Kayınvalidem ile tartışmaya başladık. 'Defol git' dedi. Bunun üzerine silahı çektim ve kayınvalidem Rabia Kumaş'a ateş ettim. Dönüp eşimi de vurdum. Eşimi ve kayınvalidemi vurduktan sonra silahı kafama dayadım, tetiği çektim. Ölmek istedim ama mermim bitmişti. Son mermiyi kendime ayıracaktım."İlknur Doğru'nun eşine karşı açtığı boşanma davasında Abdülbaki Doğru'dan 80 bin TL tazminat talep ettiği de öğrenildi.- Trabzon