Kayınvalidesini Tüfekle Yaraladı

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Kahramanmaraş'ta babasının evine dönen eşini almaya giden Y.E.Y. av tüfeğiyle kayınvalidesini yaraladı.Alınan bilgilere göre, Y.E.Y. evden ayrılarak baba evine dönen eşini almak için Şehit Evliya Mahallesi'ndeki ikamete gitti.Burada henüz belirlenemeyen nedenle damat Y.E.Y. kayınvalidesi Halime Akboğa'ya (53) av tüfeğiyle ateş etti.Bacağından yaralanan Akboğa, yakınlarının çağırdığı 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Y.E.Y'yi gözaltına aldı.