29.05.2019 10:30
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Kayıp Üzeyir'in sulama kanalında cansız bedeni bulundu

Adana'da, kendisinden 3 gündür haber alınamayan 12 yaşındaki Üzeyir Tamer'in sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

Adana'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan 12 yaşındaki Üzeyir Tamer'in Yüreğir Hidroelektrik Santrali kapaklarında bulundu. Dalgıç polisler halatlarla çocuğun cesedini bulunduğu yerden çıkardı

ARKADAŞLARI, SULAMA KANALINA GİRDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde yaşayan Üzeyir Tamer'den (12) 27 Mayıs günü evden çıktıktan sonra bir daha haber alamayan babası Hacı ile annesi Selma Tamer durumu polise bildirdi. Polis çocuğu aramaya başladı. Bu arada çocuğun en son birlikte görüldüğü arkadaşları, Tamer'in yüzmek için mahallenin yakınından geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdiğini ve akıntıya kapılarak boğulduğunu iddia etti.

CANSIZ BEDENİ HİDROELEKTRİK SANTRALİ KAPAKLARINDA BULUNDU

Bunun üzerine kayıp çocuk için sulama kanalında AFAD ve SAR Arama Kurtarma Acil Yardım Derneğinden 15 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı. Ancak çocuk bir türlü bulunamadı. Bunun üzerine savcılıktan alınan izinle kanal kapakları kapatılarak su kesildi. Bugün sabah saatlerinde Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Gurup Amirliğinden dalgıç polislerinde katılımıyla tekrar arama başlatıldı. Yapılan aramada çocuğun cansız bedeni Yüreğir Hidroelektrik Santrali kapaklarında bulundu. Dalgıç polisler halatlarla çocuğun cesedini bulunduğu yerden çıkardı.

ANNE, SANTRALE GİRMEK İSTEDİ

Bu arada, olay yerine gelen anne Tamer, gözyaşlarına boğuldu. Anne Tamer oğlunu son bir kez görmek için santrale girmek istedi ancak yetkililer izin vermedi. Baba Tamer'de oğlunun öldüğünü duyunca bir ağaç dibine oturarak gözyaşı döktü.

Ceset yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Polis şimdi çocuğun kanala nasıl girdiğini araştırıyor.

Kayıp Üzeyir'in sulama kanalında cansız bedeni bulundu Polis, Yüreğir, Adana, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: İHA


YORUMLAR (6)
COSMOS: kimse kötü yorum yapmassın fena yaparım bak onlar anne ve baba
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ADINIZI YAZIN: yaaa bu çocuğun fotosu dün istanbulda gölette ölen iki çocuktan biri. . . hangisi doğru
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ADANALI GÜVENLİK GÖREVLİSİ: Bu tür boğulma vakaları Adana''da her yıl çok sık yaşanıyor. Polisler en küçüğünden en büyüğüne kadar kanala girmesin diye uyarıyor ancak kimsenin bu uyarılara kulak asmadığının sonucu işte bunlar ortaya çıkıyor. Yahu arkadaş o kanal çok tehlikeli, her yıl onlarca büyük küçük insan ölüp gidiyor, ve siz halen akıllanmıyorsunuz. Adana''da kanala girmeyin ölürsünüz, ve ölüyorsunuz da yazık geride kalanları düşünün kendinizi düşünmeseniz de.
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BEREN: evlat ne zor imtihanmış.
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M ORH: ALLAH ailesine sabır versin
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