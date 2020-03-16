Kayıp 2 şahıs 90 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde ölü bulundu
Denizli'de dün geceden bu yana kayıp olan 2 kişi, 90 metrelik uçurumda ölü bulundu.
16.03.2020 22:43 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:43
Denizli 'de dün geceden bu yana kayıp olan 2 kişi, 90 metrelik uçurumda ölü bulundu. Otomobille uçuruma yuvarlanarak ölen şahısların cenazeleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma tarafından uçurumdan çıkarıldı.
Edinilen bilgilere göre, olay Beyağaç ilçesinde meydana geldi. Dün geceden bu yana kayıp olan Ekrem Saldamlı'nın (35) eşi Hatice Saldamlı, jandarmayı arayarak yardım istedi. Bunun üzerine araştırma başlatan ekipler, Saldamlı ile birlikte Mehmet Ali Kaçar'ın da kayıp olduğunu ve şahısların ilçedeki ormanlık alana gittiklerini belirledi. Bölgede arama çalışması başlatan ekipler, şahısların kullandıkları otomobilin yaklaşık 90 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandığını belirledi. Ekipler, Saldamlı ve Kaçar'ın araç içindeki cansız bedenlerine ulaştı. Şahısların cenazeleri 90 metrelik uçurumdan AFAD ve jandarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılabildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ
Edinilen bilgilere göre, olay Beyağaç ilçesinde meydana geldi. Dün geceden bu yana kayıp olan Ekrem Saldamlı'nın (35) eşi Hatice Saldamlı, jandarmayı arayarak yardım istedi. Bunun üzerine araştırma başlatan ekipler, Saldamlı ile birlikte Mehmet Ali Kaçar'ın da kayıp olduğunu ve şahısların ilçedeki ormanlık alana gittiklerini belirledi. Bölgede arama çalışması başlatan ekipler, şahısların kullandıkları otomobilin yaklaşık 90 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandığını belirledi. Ekipler, Saldamlı ve Kaçar'ın araç içindeki cansız bedenlerine ulaştı. Şahısların cenazeleri 90 metrelik uçurumdan AFAD ve jandarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılabildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Haberler
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni hastalar var, akşam açıklayacağım
Haberler
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Haberler
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Haberler
Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu
Haberler
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Haberler
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Haberler
Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak