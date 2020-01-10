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Kayıp 3 balıkçının yeri tespit edildi

Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balıkçı teknesinin çarpışması soncu kaybolan 3 kişinin yeri tespit edildi.

10.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:23Kayıp 3 balıkçının yeri tespit edildi
Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balıkçı teknesinin çarpışması soncu kaybolan 3 kişinin yeri tespit edildi. Dalgıçlar, tespit edilen bölgeye dalış yapmak için hazırlık yapıyor.

İstanbul Boğazı'nda Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balıkçı teknesinin çarpışması sonucu kaybolan 3 kişinin yerleri tespit edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Merkezi'nden alınan bilgiye göre, Deniz kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Alemdar isimli araştırma gemisi, kayıp 3 kişinin yerini tespit etti. Olay yerinde bulunan dalgıçlar, tespit edilen bölgeye dalış yapmak için hazırlık yapıyor. - İSTANBUL

İstanbul Boğazı, Güncel

Kaynak: İHA

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