Kayıp 3 balıkçının yeri tespit edildi

Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balıkçı teknesinin çarpışması soncu kaybolan 3 kişinin yeri tespit edildi. Dalgıçlar, tespit edilen bölgeye dalış yapmak için hazırlık yapıyor.

İstanbul Boğazı'nda Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balıkçı teknesinin çarpışması sonucu kaybolan 3 kişinin yerleri tespit edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Merkezi'nden alınan bilgiye göre, Deniz kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Alemdar isimli araştırma gemisi, kayıp 3 kişinin yerini tespit etti. Olay yerinde bulunan dalgıçlar, tespit edilen bölgeye dalış yapmak için hazırlık yapıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA