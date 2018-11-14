Kayıp 3 Kız Çocuğu 2 Yıl Sonra Bulundu

Antalya
'da 2016 yılından bu yana kayıp olan 17 yaşındaki 3 kız çocuğu polis tarafından bulundu.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, kayıp çocukların bulunması için çalışma başlattı. 2016 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerince haklarında kayıp müracaatları yapılan H.K.'nın Korkuteli
ilçesinde ikamet eden K.A.Ö.'nün (22) yanında olduğunu belirleyen görevliler kız çocuğunun bulunması için operasyon düzenledi. Operasyonda H.K, K.A.Ö.'nün yanında bulundu.
17 yaşındaki A.Y. ise Alanya
ilçesinde bulunurken, 17 yaşındaki S.M.B. ise Kahramanmaraş
'ın Afşin
ilçesinde Y.T.'nin (25) yanında bulundu.
Bulunan 3 çocuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, K.A.Ö. ve Y.T. hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA
Polis,Antalya
14 Kasım 2018 Çarşamba 09:43