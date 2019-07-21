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Kayıp 5 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor

Düzce'de meydana gelen su baskını ve toprak kayması sonucu şu ana kadar kayıp olan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, kayıp 5 kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

21.07.2019 13:16
Düzce'de meydana gelen su baskını ve toprak kayması sonucu şu ana kadar kayıp olan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, kayıp 5 kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde 17 Temmuz'da meydana gelen sel, su baskını ve heyelan nedeniyle Vali Zülkif Dağlı başkanlığında oluşturulan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi koordinesinde çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, çalışmalar çerçevesinde 18 Temmuz'da akşam saatlerinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünden 4'ü çocuk 7 kişinin kayıp olduğu anlaşılarak ivedilikle arama çalışmalarına başlandığı aktarılarak, 19 Temmuz'da Fatma Töngel'in cansız bedenine ulaşıldığı, bugün de Uğurlu köyü mevkisinde dere yatağında Cengiz Töngel'in cesedinin bulunduğu hatırlatıldı. Kayıp 5 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor
Kaynak: AA
su baskını, Düzce, Güncel

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