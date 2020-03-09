Kayıp adamın cesedi ormanlık alanda toprağa gömülü bulundu
Kayıp adamın cesedi ormanlık alanda toprağa gömülü bulundu Ailesinin bir hafta önce kayıp ihbarında bulunduğu adam cinayete kurban gitti Bursa'da 5 kişiyi gözaltına alan polis kayıp şahsın cesedini ormanlık alanda buldu Öldürdükleri şahsı toprağa gömen 5 şüpheli adliyede Bursa'da aralarında...
09.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:28
Kayıp adamın cesedi ormanlık alanda toprağa gömülü bulunduAilesinin bir hafta önce kayıp ihbarında bulunduğu adam cinayete kurban gitti Bursa 'da 5 kişiyi gözaltına alan polis kayıp şahsın cesedini ormanlık alanda bulduÖldürdükleri şahsı toprağa gömen 5 şüpheli adliyede
BURSA - Bursa'da aralarında alacak verecek meselesi bulunan adamı öldürerek toprağa gömdüler. Bursa polisinin adeta iğneyle kuyu kazarak çözdüğü olayda 5 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Karakoç'danbir süredir haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kayıp şahsı bulmak için araştırma yapan ekipler, Karakoç'un en son Demirtaş bölgesinde görüldüğünü tespit etti. Bölgede araştırma yapan ekiplere bazı köylüler kırsal Karabalçık Mahallesi yakınlarında 1 hafta önce bir kaç arabanın geldiğini ve bu bölgede görüldüğünü söyledi. Polis tırnaklarıyla kuyu kazar gibi cesedi bulduKöylülerin ihbarı üzerine araştırmalarını bu bölgeye yoğunlaştıran ekipler, Karabalçık ve Selçulgazi Mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda toprağın kazılmış olduğunu belirledi. Toprağı kazmaya ekipler, İbrahim Karakoç'un cansız bedenine ulaştı. Karakoç'un cenazesi incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından Karakoç, Malhatun Caminde kılınan öğle namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığı'na defnedildi.Olayla ilgili 5 şüpheli adliyedeİbrahim Karakoç'un cesedini toprağa gömülü bir şekilde bulan ekipler soruşturmayı derinleştirdi. Olayla ilgili araştırma yapan ekipler Mustafa A.(54), İ.M.Ş., S.A., S.A. ve S.K.'yı yakalaysarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gasp Büro Amirliği'nde sorguları yapılan 5 şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
BURSA - Bursa'da aralarında alacak verecek meselesi bulunan adamı öldürerek toprağa gömdüler. Bursa polisinin adeta iğneyle kuyu kazarak çözdüğü olayda 5 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Karakoç'danbir süredir haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kayıp şahsı bulmak için araştırma yapan ekipler, Karakoç'un en son Demirtaş bölgesinde görüldüğünü tespit etti. Bölgede araştırma yapan ekiplere bazı köylüler kırsal Karabalçık Mahallesi yakınlarında 1 hafta önce bir kaç arabanın geldiğini ve bu bölgede görüldüğünü söyledi. Polis tırnaklarıyla kuyu kazar gibi cesedi bulduKöylülerin ihbarı üzerine araştırmalarını bu bölgeye yoğunlaştıran ekipler, Karabalçık ve Selçulgazi Mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda toprağın kazılmış olduğunu belirledi. Toprağı kazmaya ekipler, İbrahim Karakoç'un cansız bedenine ulaştı. Karakoç'un cenazesi incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından Karakoç, Malhatun Caminde kılınan öğle namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığı'na defnedildi.Olayla ilgili 5 şüpheli adliyedeİbrahim Karakoç'un cesedini toprağa gömülü bir şekilde bulan ekipler soruşturmayı derinleştirdi. Olayla ilgili araştırma yapan ekipler Mustafa A.(54), İ.M.Ş., S.A., S.A. ve S.K.'yı yakalaysarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gasp Büro Amirliği'nde sorguları yapılan 5 şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kayıp adamın cesedi ormanlık alanda toprağa gömülü bulundu
Etiketler : İbrahim Karakoç, Bursa, Polis, 3. Sayfa
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